09 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Евросоюзу летом может не хватить 30 миллиардов кубометров газа для заполнения хранилищ

Евросоюзу в 2023 году может не хватить 30 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ сообщества в преддверии следующей зимы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Следующий сезон заполнения - в конце этой зимы - будет еще более сложным. Мы столкнемся с тремя основными препятствиями. Во-первых, Россия может принять решение полностью прекратить поставки газа в Европу. Во-вторых, глобальные мощности сжиженного природного газа (СПГ) не будут расти достаточно быстро, чтобы заполнить этот пробел. И в-третьих, рост в Азии может поглотить большую часть этого дополнительного СПГ. В результате этих факторов следующим летом Европе может не хватить примерно 30 млрд куб. м газа для заполнения наших хранилищ", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия "готовится к устранению этих рисков", и подчеркнула, что в настоящее время газохранилища ЕС заполнены на 95% в преддверии предстоящей зимы.

Теги: Евросоюз, Еврокомиссия, газ, хранилища



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