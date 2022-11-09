Российские войска покидают Херсон

Командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин предложил министру обороны Сергею Шойгу вывести войска их Херсона. Отчет Суровикина транслировался в эфире ТВ.

"Город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут снабжаться и функционировать. Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр", - заявил командующий.

Шойгу предложение поддержал и распорядился отвести войска за Днепр. "Жизнь и здоровье военнослужащих РФ всегда являются приоритетом", - считает министр обороны.

Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки.

Напомним, эвакуация Херсонской области была завершена два дня назад. Областные власти объявили, что с правого берега Днепра ушел последний теплоход, теперь оставшиеся в правобережном Херсоне граждане будут эвакуироваться своими силами. Прекращена работа понтонной переправы через Днепр, а также централизованная перевозка людей через реку. При этом продолжат движение между двумя сторонами Днепра грузовые судна – с продовольствием и медикаментами.

Добавим, что сегодня в ДТП погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.