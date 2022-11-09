В сферу ЖКХ Воронежской области в 2022 году уже инвестировали 10 млрд рублей

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, почти 10 млрд рублей инвестировано в 2022 году в жилищно-коммунальную сферу региона. Это средства федерального и областного бюджетов.

"Мероприятия в рамках нацпроектов и госпрограмм направлены на решение проблем в разных сферах ЖКХ — от улучшения качества воды и коммунальной инфраструктуры до переселения жителей аварийных домов. Также строим новые инфраструктурные объекты и работаем над поддержанием технического состояния имеющихся. В этом году проводим большую работу для того, чтобы жизнь воронежцев стала комфортнее", — сказал Александр Гусев.

Как сообщает пресс-центр правительства Воронежской области, на благоустройство общественных и дворовых территорий региона в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году направлено 2,3 млрд рублей. Обновлены 47 дворов и 67 городских пространств. В 45 поселениях региона установили более 10 тысяч современных энергоэффективных уличных светильников — на эти цели выделили 249 млн рублей из областного бюджета.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» продолжается расселение аварийных домов и предоставление их жителям новых комфортных квартир. На эти цели направлено 1,1 млрд рублей, в 2022 году должны обеспечить жильем 1,7 тысяч жителей региона. Часть из них уже заселились в новые квартиры, многие выбрали и получили денежную компенсацию стоимости своих аварийных квартир. Для переселения жителей строятся 10 многоквартирных домов в 6 населенных пунктах Воронежской области.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Воронежской области ведутся работы по установке новых систем водоподготовки, в 2022 году они проводятся в 7 населенных пунктах региона. На эти цели направлено более 450 млн рублей.

Еще более 2 млрд рублей губернатор направил на работы по модернизации систем водоснабжения в рамках областной адресной инвестиционной госпрограммы. За счет этих средств в текущем году реализуются 95 проектов: бурение скважин, строительство водопроводов, прокладка канализационных сетей, а также разработка проектно-сметной документации для будущего строительства.

В рамках региональной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» реализуются 40 проектов по решению проблем с водоснабжением и водоотведением. Мероприятия улучшат качество воды для 25 тысяч жителей региона.

Областная госпрограмма предусматривает установку современных газовых котельных в городах и селах региона. В 2022 году на установку 16 новых газовых котельных и разработку 7 проектов будущего строительства из облбюджета выделено более 700 млн рублей. Еще 145,1 млн рублей выделено на строительство и реконструкцию сетей теплоснабжения, и 3 млн рублей — на закупку мобильных котельных и генераторов.

На развитие системы обращения с отходами в 2022 году направлено более 1,2 млрд рублей. В 10 районах области строятся контейнерные площадки для организации раздельного сбора мусора. Ведутся работы по ликвидации несанкционированных свалок, проектированию и строительству новых полигонов и мусоросортировочных комплексов.

807,8 млн рублей было выделено муниципалитетам на приобретение коммунальной техники.

Для своевременного и качественного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах из областного бюджета выделяется субсидия в размере 450 млн рублей. Еще 57,8 млн рублей в качестве финансовой поддержки предоставляет федеральный центр. Из областного бюджета в этом году направляется 4,6 млн рублей на приспособление жилых домов пандусами для проживающих в них инвалидов.