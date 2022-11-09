Центр помощи семьям мобилизованных создали в Новосибирской области

Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям мобилизованных появился в Новосибирской области. Создание и направления работы центра, а также результаты работы по поддержке мобилизованных и их семей обсудили на совещании, которое 9 ноября провёл губернатор Андрей Травников.

«Люди понимают, что власть их не бросает, на всех уровнях готова решать любые вопросы, которые возникают. Нам важно этот настрой сохранить. Отмечу очень успешный опыт работы консультационных центров в местах дислокации мобилизованных, эффективную работу горячей линии 122», — отметил Андрей Травников.

Как доложил заместитель губернатора Сергей Нелюбов, востребованность и эффективность доказал такой формат, как консультационные центры, развернутые на базе НВВКУ и двух военных полигонов. К их работе были привлечены сотрудники 15 федеральных и региональных ведомств и структур, ежедневно более сорока специалистов помогали решать вопросы не только военнослужащих-новосибирцев, но и призванных в рамках частичной мобилизации жителей Красноярского края, Иркутской области, Республики Алтай.

На совещании было принято принципиальное решение: консультационные центры продолжат свою работу, пока мобилизованные находятся в местах проведения боевого слаживания в Новосибирской области.

Как сообщил начальник управления по работе с обращениями граждан — общественной приёмной губернатора Игорь Баранов, оказание мер социальной поддержки стало самым частым вопросом, с которым обращаются в консультационные центры мобилизованные. Для поддержки на уровне муниципальных образований была организована социальная паспортизация граждан, доложила министр труда и социального развития Елена Бахарева. В муниципалитетах назначены ответственные, координирующие работу по оказанию этой помощи, решению возникающих хозяйственных и других вопросов. В проактивном формате министерство обеспечивает предоставление единовременной региональной выплаты в сто тысяч рублей мобилизованным.

Новым механизмом помощи родным мобилизованных станет Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Работать он будет по принципу «одного окна». Сюда могут обращаться родственники военнослужащих за получением психологической поддержки, педагогической помощи, решением любых вопросов, связанных с образовательным процессом или медицинским обеспечением.

Работа будет развернута на базе Областного центра диагностики и консультирования, обращаться за помощью можно по телефону 8-(383)-212-09-99, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. Также в Новосибирской области продолжает работать горячая линия 122, операторы которой готовы ответить на любые вопросы, касающиеся поддержки мобилизованных и членов их семей.