Семье Стремоусова будет оказана вся необходимая поддержка – глава Крыма

Семье погибшего заместителя врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова будет оказана вся необходимая поддержка, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Вечная память и Царствие небесное!" – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Стремоусов погиб в ДТП, обстоятельства аварии пока не известны.