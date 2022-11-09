Meta* сократит 13 тысяч сотрудников

Американская компания Meta* объявила об увольнении более 13 тыс. сотрудников – это около 11% штата. Всего на конец сентября в корпорации работало 87 тыс. человек (это на 28% больше, чем год назад).

Глава компании Марк Цукерберг обосновал увольнения необходимостью сокращения расходов.

"Онлайн-торговля не вернулась к прошлым трендам, ослабление макроэкономических показателей, усиление конкуренции и потери рекламных доходов привели к тому, что наша выручка упала сильнее, чем я ожидал. Я ошибся, и я принимаю на себя ответственность за это", - цитирует Цукерберга "Коммерсант".

Meta* уже несколько месяцев борется с финансовыми трудностями и все больше сокращает расходы: компания начала вложение миллиардов долларов в технологию метавселенной и иммерсивного онлайн-мира как раз в тот момент, когда в глобальной экономики начался новый кризис. На прибылях компании отразился отток рекламодателей. В октябре Meta* сообщила о 50-процентном снижении квартальной прибыли.

Глава компании Марк Цукерберг заявил при этом, что большая часть команд останется без изменений или сократится в течение следующего года.

*Meta признана российским судом экстремистской организацией и запрещена в РФ.