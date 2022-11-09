09 Ноября 2022
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Фото: клуб &quot;Архангел Михаил&quot;

Уральский боец Петр Ян потерял еще одну позицию в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля Петр Ян, представляющий Екатеринбург, продолжает терять позиции в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.
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Напомним, в октябре на турнире UFC 280 в Абу-Даби Ян потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли. Уральский боец уступил раздельным судейским решением в крайне близком поединке.

После этого проигрыша Петр, державший первое место среди спортсменов легчайшего веса, сразу оказался на второй строчке. А О'Мэлли буквально взлетел на первую, хотя до этого американец занимал лишь 10-е место.

На этой неделе в UFC обновили свои рейтинги в весовых категориях. Петр Ян потерял еще одну строчку и теперь находится на третьем месте. На второе американский промоушен решил поставить бойца из Грузии Мераба Двалишвили.

С чем связаны такие перестановки, неизвестно. Свой последний на данный момент поединок Двалишвили провел в августе этого года, единогласным решением победив легендарного бразильца Жозе Альдо. С тех пор 31-летний уроженец Тбилиси не выступал.

Напомним, что чемпионом легчайшего дивизиона является американец Алджамейн Стерлинг. С Яном он провел два боя за титул и в обоих одержал спорные победы.

Теги: Петр Ян, UFC, рейтинг



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Ранее 26.10.2022 09:02 Мск Уральский боец Петр Ян потерял первое место в рейтинге легчайшего веса UFC
Ранее 23.10.2022 08:34 Мск Боец смешанного стиля из Екатеринбурга Петр Ян потерпел поражение от американца на турнире UFC 280 в Абу-Даби


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