Уральский боец Петр Ян потерял еще одну позицию в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля Петр Ян, представляющий Екатеринбург, продолжает терять позиции в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

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Напомним, в октябре на турнире UFC 280 в Абу-Даби Ян потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли. Уральский боец уступил раздельным судейским решением в крайне близком поединке.

После этого проигрыша Петр, державший первое место среди спортсменов легчайшего веса, сразу оказался на второй строчке. А О'Мэлли буквально взлетел на первую, хотя до этого американец занимал лишь 10-е место.

На этой неделе в UFC обновили свои рейтинги в весовых категориях. Петр Ян потерял еще одну строчку и теперь находится на третьем месте. На второе американский промоушен решил поставить бойца из Грузии Мераба Двалишвили.

С чем связаны такие перестановки, неизвестно. Свой последний на данный момент поединок Двалишвили провел в августе этого года, единогласным решением победив легендарного бразильца Жозе Альдо. С тех пор 31-летний уроженец Тбилиси не выступал.

Напомним, что чемпионом легчайшего дивизиона является американец Алджамейн Стерлинг. С Яном он провел два боя за титул и в обоих одержал спорные победы.