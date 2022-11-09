Гросси: МАГАТЭ не нашло признаков работы над "грязной бомбой" на Украине

Специалисты МАГАТЭ в ходе инспекции на ядерных объектах не нашли признаков подготовки "грязной бомбы" на Украине. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Мы немедленно, в течение нескольких дней организовали команду инспекторов для трех объектов", - цитирует его ТАСС.

Эксперты не подтвердили "признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению", пояснил Гросси.

Ранее Москва обвинила Киев в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы". Российские власти сообщили, что украинские ученые уже работают над этим. В ответ Киев предложил МАГАТЭ приехать с инспекцией на те объекты, где, предположительно, могут вестись работы над бомбой.