Погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

В ДТП погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом, сообщил проекту WarGonzo его личный водитель. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил в своем Telegram-канале WarGonzo военкор Семен Пегов.

Обновлено в 16.25 мск: Гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова подтвердили в пресс-службе администрации региона. Также информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром", - сказал Михаил Развожаев.