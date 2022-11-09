09 Ноября 2022
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Происшествия В России
Фото: t.me/Stremousov_Kirill

Погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

В ДТП погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом, сообщил проекту WarGonzo его личный водитель. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил в своем Telegram-канале WarGonzo военкор Семен Пегов.

Обновлено в 16.25 мск: Гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова подтвердили в пресс-службе администрации региона. Также информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром", - сказал Михаил Развожаев.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов(2022)|Фото: t.me/Stremousov_Kirill

Теги: Кирилл Стремоусов, Херсонская область, замглавы администрации



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