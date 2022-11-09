09 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Около тысячи детей из ДНР и ЛНР отдохнут в лагерях Южного Урала, Краснодарского края и Крыма

Губернатор Челябинской области пообщался с детьми из Луганской Народной Республики, которые приехали на отдых в оздоровительный лагерь "Еланчик", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Дети интересовались возможностью обучения на территории Челябинской области. В частности, старшеклассники спрашивали, как поступить в челябинские вузы, в такие как ЧВАКУШ и медицинский университет.

"Чувствуется, что некоторые ребята обязательно приедут и будут учиться здесь у нас. Считаю, что это правильно, получить профессию, а дальше уже делать выбор — вернуться на родину или жить и работать в Челябинской области", - отметил глава региона.

При поддержке правительства Челябинской области всего около 1 тыс. детей из ДНР и ЛНР оздоровятся в 2022 году по разным программам в детских лагерях на территориях Краснодарского края, Крыма и Южного Урала. На днях в регион приедут ребята из Ясиноватой и Волновахи.

Теги: дети, ДНР, лагерь, отдых,



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