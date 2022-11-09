09 Ноября 2022
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Фото: Telegram-канал &quot;Свалов пишет...&quot; / t.me/svalovpishet

Задержанного в Москве блогера Некоглая могут депортировать

Задержанного в Москве блогера-тиктокера Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев) могут депортировать из России, если выяснится, что он нарушил миграционное законодательство.

Некоглай является гражданином Молдавии. По данным СМИ, его задержала полиция, когда молодой человек не смог предоставить документы, удостоверяющие личность. Из-за этого блогера доставили в отделение (ранее полиция пришла в квартиру, где он живет).

"В случае, если нарушения миграционного законодательства будут установлены, ему грозит выдворение из страны", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.

Накануне Некоглай попал в скандал с пародийным видео, снятым им для соцсети Tik Tok. Он спародировал, предположительно, российского солдата, на которого дрон сбрасывает гранаты, а тот, не растерявшись, их отбрасывает и спасается.

Теги: некоглай, блогер, депортация, задержание



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