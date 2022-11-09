Росгвардия задержала рецидивиста из федерального розыска в продуктовом

Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске, прямо в продуктовом. Навели на 32-летнего мужчину жители Каменска-Уральского, которые заметили его в местом круглосуточном на пр.Победы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области, ориентировка разыскиваемого была разослана работникам заведений и торговых точек, которые сразу же и обратились в правоохранительные органы. В это время силовики находились на дежурстве и после сообщения об обнаружении злоумышленника, сразу поехали по указанному адресу.

Рецидивист был объявлен в розыск за грабеж. После задержания его доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.