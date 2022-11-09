09 Ноября 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Названы "Лидеры туриндустрии Югры"

Департамент промышленности Югры определил лауреатов окружного конкурса "Лидеры туриндустрии Югры".

Конкурс проводили в семи номинациях. Лучшей гостиницей (отелем) стал ООО "Парк Сайд Инн" (Нижневартовск), "Лучшим малым средством размещения" - ООО "Сервис Отель" (Ханты-Мансийск). В номинации "Лучшая мини-гостиница" победителем стала ИП Магрычева Нина Сергеевна, гостиница "Хотэм" (Ханты-Мансийск), в номинации "Лучший туроператор по внутреннему и въездному туризму" - ООО "ЮграМегаТур", (Ханты-Мансийск).

Лучшей туристической базой стал "Молодежный центр" Нижневартовска, лучшим экскурсоводом округа признана Лидия Валентиновна Зяблова (Урай). В номинации "Лучшее этнографическое стойбище" победил "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" (поселок Аган Нижневартовского района). Каждый лауреат получит диплом и памятный знак. Церемония награждения пройдёт 12 ноября.

Теги: Туризм, конкурс



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