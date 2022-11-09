09 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

СК проверяет уральское предприятие, где рабочий упал с высоты

Следственный комитет прибыл с проверкой на промышленное предприятие уральского города Реж, где рабочий получил травмы на производстве.

Напомним, все случилось 8 ноября: во время ремонтных работ в щебеночном цехе 38-летний электрослесарь внезапно оступился и упал с двухметровой высоты. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами головы и тела. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Свою проверку проводит прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, в ведомстве также намерены разобраться в обстоятельствах инцидента. Уже проведен осмотр места происшествия. Кроме этого, опрашиваются сотрудники предприятия, истребуется и изучается документация о проводившихся работах (должностные инструкции, журналы проведения инструктажа по технике безопасности и т.д.).

"Назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения характера и тяжести полученных телесных повреждений. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.

Теги: СК, рабочий, Реж, предприятие



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Ранее 09.11.2022 11:26 Мск На уральском предприятии рабочий получил травмы, упав с двухметровой высоты


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