09 Ноября 2022
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Происшествия Московская область
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Подмосковье на улице упал противотанковый снаряд

В подмосковном поселке Кубинка-10 на улице рядом с автосервисом упал учебный противотанковый снаряд. Пострадавших нет, сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы, передает Telegram-канал "112".

В сети сразу вспомнили аналогичный инцидент в прошлом месяце в Новой Москве, тогда снаряд прилетел с полигона "Алабино". Правда, от него до Кубинки-10 около 30 километров.

В октябре в Крыму, под Джанкоем во время ремонта произошел непроизвольный выстрел танка. Снаряд пролетел восемь километров и попал в стену частного дома в Джанкое, пострадала 11-летняя девочка.

Теги: снаряд, подмосковье, полигон



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