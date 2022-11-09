В Подмосковье на улице упал противотанковый снаряд

В подмосковном поселке Кубинка-10 на улице рядом с автосервисом упал учебный противотанковый снаряд. Пострадавших нет, сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы, передает Telegram-канал "112".

В сети сразу вспомнили аналогичный инцидент в прошлом месяце в Новой Москве, тогда снаряд прилетел с полигона "Алабино". Правда, от него до Кубинки-10 около 30 километров.

В октябре в Крыму, под Джанкоем во время ремонта произошел непроизвольный выстрел танка. Снаряд пролетел восемь километров и попал в стену частного дома в Джанкое, пострадала 11-летняя девочка.