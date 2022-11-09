В ГД внесен проект об освобождении от частичной мобилизации семей с четырьмя детьми в возрасте до 18 лет

Депутаты всех фракций Госдумы внесли в палату законопроект об освобождении от частичной мобилизации многодетных семей с четырьмя детьми до 18 лет. Документ доступен в думской базе данных.

Авторы проекта напомнили, что сейчас закон дает отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет (или трех детей до 16 лет, если жена на 22-й неделе беременности 4-м) или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более до 16 лет.

При этом ранее в Госдуме признавали, что на деле военкоматы действуют по-разному, часто не следуя указаниям. Многодетные отцы неоднократно призывались в ходе частичной мобилизации.

Напомним, 31 октября Минобороны объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.