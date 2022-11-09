Строительство Ледового городка в центе Екатеринбурга стартует с понедельника

Возведение Ледового городка на Площади 1905 года начнется уже 14 ноября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

"Победителем конкурса на строительство ледового городка в 2022 году стал "Айс проект 2000". Заявка этой организации была единственной, поданной на конкурс.

Строительство городка начнется уже 14 ноября и завершится в конце декабря. Все это время стоянка на площади 1905 года будет закрыта", - уточнили в администрации.

При этом парковка будет недоступна уже с вечера пятницы - в ближайшие выходные на ней пройдет последняя в этом году ярмарка.

Напомним, что в этом году темой Ледового городка станет 300-летие Екатеринбурга. Впервые за последние несколько лет центр уральской столицы украсит живая новогодняя ель высотой в 25 м. Начальная цена реализации проекта 26 млн 198 тыс. рублей.