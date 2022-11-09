Суд отказал в проведении Бекмансурову повторной психолого-психиатрической и наркологической экспертиз

Пермский краевой суд отказал в проведении повторной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в нападении на Пермский университет.

Первую экспертизу провели в ходе расследования дела о массовом убийстве в университете. По ее итогам Тимур Бекмансуров был признан вменяемым, и уголовное дело начал рассматривать Пермский краевой суд. Во время судебного следствия адвокат подсудимого ходатайствовал о новой экспертизе, утверждая, что при проведении первого исследования были нарушены права его доверителя, а состояние здоровья не позволило Тимуру Бекмансурову донести до врачей всю необходимую информацию, пишет "Ъ-Прикамье". Представитель гособвинения, в свою очередь, попросил суд ходатайство адвоката отклонить. Изучив доводы сторон, судья краевого суда Сергей Коробейников в проведении повторной экспертизы отказал.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.