В Магнитогорске предприятие через суд обязали разработать проект санитарно-защитной зоны

В Магнитогорске природоохранная прокуратура обязала предприятие "Ультра" разработать проект санитарно-защитной зоны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Организация осуществляла эксплуатацию источников воздействия на среду обитания и здоровье человека в отсутствие проекта расчетных размеров санитарно-защитной зоны. Руководителю было внесено представление с требованием устранить нарушения.

Однако мер принято не был. Прокурор обратился в суд с требованием возложить на предприятие обязанность в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу разработать проект санитарно-защитной зоны и направить на получение санитарно-эпидемиологического заключения. Суд требования удовлетворил.