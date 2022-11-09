09 Ноября 2022
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Общество Москва
Фото: Telegram-канал &quot;Свалов пишет...&quot; / t.me/svalovpishet

СМИ: В Москве полиция пришла к блогеру Некоглаю, снявшему пародию на российского солдата

В Москве до выяснения личности задержали молдавского блогера Некоглая. У 22 летнего молодого человека не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность, передает Telegram-канал Mash.

Полиция пришла с проверкой в квартиру, где живет блогер, после скандала с Tik Tok-роликом-пародией на российского солдата.

На видео Некоглая в различные правоохранительные органы пожаловались сразу несколько человек, среди которых были глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов.

Речь идет, предположительно, о российском военном, на которого коптер ВСУ сбросил две гранаты. Тот не растерялся и отбросил их, благодаря чему остался жив и после выбрался из траншеи.

Для ролика-пародии Некоглай выбрал трек группы Boney-M "Rasputin", сделав акцент на первых двух строчках, рассказывающих о большом и сильном русском человеке с пылающим огнем в глазах.

Теги: некоглай, блогер, пародия, полиция



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