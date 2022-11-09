Средний Урал провалил план по covid-вакцинации населения

Средний Урал не смог осилить план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

По его словам, доля вакцинированных свердловчан на сегодняшний день составляет 72,5% при должных 80%

Напомним, что в Свердловской области начинается интраназальная вакцинация против COVID-19. За счет регионального бюджета уже закуплено 300 тыс. насадок, позволяющих вводить вакцину от коронавируса через нос. Вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в 21 день.