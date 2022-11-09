МИД России ликвидировал пост посла ЛНР в РФ

Посол ЛНР в России Родион Мирошник освобожден от должности в связи с вхождением региона в состав РФ, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Мирошник был назначен послом ЛНР в РФ в мае этого года – после признания независимости республики и установления с ней дипломатических отношений.

С 2015 года Мирошник был представителем ЛНР в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще раньше был депутатом Луганского областного совета от Партии регионов, еще ранее - генеральным директором Луганской областной государственной телерадиокомпании.