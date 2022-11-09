09 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В челябинском общежитии нашли обнаженную избитую девушку без сознания

В Челябинске в общежитии нашли обнаженную избитую девушку в бессознательном состоянии. Подозреваемый задержан, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел днем 8 ноября в коридоре общежития по улице Горького. Девушку без сознания обнаружила жительница дома и сообщила об этом в полицию. Пострадавшая была обнаженно, со следами удушения на шее, с синяками и кровоподтеками по телу. Женщина рассказала, что видела, как эта девушка в состоянии алкогольного опьянения входила в одну из комнат.

Владельцам квартиры оказался 36 летний ранее четырежды судимый челябинец. Он был задержан и передан сотрудникам полиции. Девушку госпитализировали в больницу.

Теги: девушка, задержание,



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