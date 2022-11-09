Минобороны: ВС РФ отразили атаку украинских военных в Херсонской области

Украинские военные атаковали российские позиции в Херсонской области, но отступили, понеся значительные потери, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, на Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области.

Ответным огнем силы противника рассеяны, он отступил. Всего на этом направлении убиты до 110 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей, добавили в Минобороны.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что по всем направлениям регионе "укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками". На данном этапе ситуация находится под полным контролем российских военных, заверил он.