09 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Дума ТВ

Каждый в России имеет выбор: быть со своей страной, семьей, культурой или все это предать – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что творческим людям не стоит лезть в политику, причем только тем, которые критикуют государство (потому что в Госдуме много артистов, но к ним у "единоросса" вопросов не возникло).

"Актерам и творческим людям — творчество, политикам — политика. А когда начинают на площадках творческих играть в политику, причем оскорбляя граждан нашей страны это недопустимо. Если ты работаешь в театре, если ты создаешь фильмы — думай о гражданах, думай о стране, и работай в их интересах. А так получается — за бюджетные деньги разрушат государство, оскорбляют тех, кто погибает сейчас за безопасность граждан", - заявил Володин на "правительственном часе", на который сегодня пригласили министра культуры Ольгу Любимову.  

"Россия самая демократичная страна... Каждый имеет право на выбор: быть со страной, быть со своей семьей, со своими родителями, бороться за свое государство, идентичность, культуру, историю, религию – или это все предать", - заявил Володин.

Теги: вячеслав володин, артисты, критика, государство, бюджет



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