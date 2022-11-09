09 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Госдуме настаивают на ликвидации "Полярос" за пропаганду антироссийских настроений

Генпрокуратуру попросили проверить деятельность Екатеринбургской городской общественной организации "Польское общество "Полярос" (Польша – Я – Россия) для ее дальнейшей ликвидации. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, организация вербует россиян в интересах "западного блока" и уже давно ведет пропаганду антироссийских настроений.

"Объединившись благими намерениями по изучению национального наследия польской диаспоры и сохранению польской культуры и языка, общество с годами трансформировалось в пропагандистский антирусский проект. Иностранное финансирование, регулярные контакты с представителями властных кругов Польши и сотрудниками польских дипучреждений позволяют использовать "Полярос" для подрыва массового сознания", - заявил депутат у себя в соцсетях.

Он подчеркнул, что многие ключевые лица сообщества официально трудоустроены в детские школы творчества, музыкальные школы, вузы и региональные государственные структуры. Для своих организация также не скупится на "бонусы" в виде справки "zaswiadczenie" для беспроблемного получения Карты поляка - документа, выдаваемого только гражданам с польскими корнями. Льготный билет "Полярос" якобы выдает за "деятельность во благо польского языка и культуры либо польского меньшинства". Все эти действия, как считает Луговой, являются легализованным способом вербовки и инструментом "мягкой силы" для экстремистского воздействия и пропаганды.

"Мечты политического бомонда Польши – уничтожение России, расчленение и колонизация. Польша – как одна из стран НАТО, принимает антироссийские решения и потакает разгулу русофобских настроений. Так, Польша в числе первых приняла резолюцию о признании российского режима террористическим, способствует разжиганию конфликта на Украине, при этом имея виды на западные территории страны. Польша стала страной для приюта беглых оппозиционеров, именно там прошел съезд новых власовцев, назвавших себя "правительством в изгнании" и требующих свержения "режима Кремля" и даже убийства президента. Ничем иным как терроризмом это назвать нельзя", - пояснил депутат.

Луговой утверждает, что в Свердловской области "Полярос" является одним из звеньев цепи оппозиционных сил Урала и Сбири, активно пропагандируя западноевропейские ценности в ущерб российским нарративам. Помимо Генпрокуратуры, депутатский запрос с требованием проверить и остановить движение, был направлен в ФСБ, МВД, Минюст, ФНС и другие соответствующие органы.

Теги: Полярос, Госдума, ликвидация



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