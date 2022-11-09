Наценки на самые дешевые продукты в российских сетях снизились с 22% до 6%

Наценки на социально значимые товары в российских торговых сетях снизились с 22% до 6% после мониторинга, который провела Федеральная антимонопольная служба, заявил ее руководитель Максим Шаскольский.

"Принятые меры на мониторинг наценки в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары <…> привели к снижению совокупного среднего уровня наценок на товары первой цены, то есть на самые дешевые товары, с 22 до 6% в 11 торговых сетях федерального уровня", - цитирует Шаскольского "Коммерсант".

По словам главы ФАС, сейчас служба "принимает меры" для снижения цен на лекарства.