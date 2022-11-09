09 Ноября 2022
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Общество В России
Фото:hi-news.ru

В работе сервисов "Яндекс Go" и Uber вновь произошли сбои

У сервисов по заказу такси "Яндекс Go" и Uber произошел крупный сбой в работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Brand Analytics.

На неполадки пожаловались жители Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга и других городов.

При попытках заказать такси в обоих приложениях появляются надписи "Неизвестная ошибка", "Не удалось завершить операцию".

Кроме того, сообщается о сбоях и у "Яндекс.Лавки".

Напомним, сбои в работе "Яндекс Go" и Uber также наблюдались в июне. Сообщалось, что при попытке вызвать такси идет "бесконечный поиск" водителя. В компании подтвердили, что сбой имел место.

Теги: Яндекс Go, Uber, сбой



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