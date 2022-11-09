09 Ноября 2022
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Экономика Украина
Фото: youtube.com

Офис национализированной "Укрнафты" блокируется вооруженными людьми

Центральный офис крупнейшей украинской нефтегазовой компании "Укрнафта" с минувшего вечера блокируется вооруженными людьми. В Службе безопасности Украины заявили, что ее силы задействованы в обеспечении передачи "Укрнафты" в госсобственность. СБУ предпринимает меры для того, чтобы не допустить дестабилизации работы компании.

Ранее стало известно, что власти Украины национализируют ряд стратегических компаний в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых, машиностроения и т.д. Активы получают статус военного имущества и будут переданы Минобороны Украины, после окончания военного положения их могут вернуть собственникам, сообщили в СНБО Украины.

Между тем, украинские олигархи, у которых изъяли имущество, заявили о шоке: они узнали о национализации из изменений в реестрах своих уже бывших компаний.

Большая часть акций "Укрнафты" принадлежала государству, но у группы "Приват" Игоря Колмойского и его партнеров было около 40%.

Теги: укрнафта, игорь коломойский, национализация



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