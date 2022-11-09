Уральские присяжные решили, что убийца двух человек заслуживает снисхождения

На Среднем Урале коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу о двойном убийстве в поселке Красногвардейский в Березовском.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось вечером 28 апреля этого года: местный житель Дмитрий Шукалович у себя дома выпивал с двумя малознакомыми мужчинами. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин жилища схватил бейсбольную биту и нанес ей многочисленные удары своим оппонентам. От полученных травм мужчины скончались на месте.

Как отметили в облсуде, присяжные единогласно решили, что вина Шукаловича полностью доказана. Несмотря на это, они посчитали, что уралец заслуживает снисхождения.

Завтра, 10 ноября, судебное следствие продолжится. Будут зачитаны материалы, которые по закону не могли быть исследованы коллегией присяжных. После этого пройдут вторые прения по делу, а затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.