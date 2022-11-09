Суд отменил постановления правительства, исключившее три площадки из перечня гайд-парков в Челябинске

Второй апелляционный суд отменил решения Челябинского областного суда и признал недействительными постановления областного правительства, исключившие из перечня гайд-парков две площадки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Яблока".

Напомним, в апреле в Челябинске исключили из перечня мест для проведения митингов площадки в парке Гагарина и в сквере Колющенко. В перечне остались только две площадки: танцевальная веранда и прилегающая к ней территория в парке имени Тищенко в Металлургическом районе, а также парковочная площадка ледовой арены "Трактор". На этих площадках можно без согласования с властями проводить публичные мероприятия с участием до 100 человек.

В мае лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков и общественники подали в областной суд иск к областному правительству с требованием организовать в каждом районе Челябинска площадки для проведения публичных мероприятий.

Суд признал недействительными постановления областного правительства, которые исключили из перечня гайд-парков Алое поле, а также площадки в парке Гагарина и в сквере Колющенко.