09 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

ЕС отказался дать Киеву 3 млрд евро в этом году

ЕС не сможет выделить Украине в качестве макрофинансовой помощи обещанные ранее 3 млрд евро, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Конкретные причины не были озвучены, но на Украине подозревают, что это связано с отказом Киева вести переговоры, к которым, по сообщениям в СМИ, подталкивают США.

Как пишут украинские телеграм-каналы, отказ ЕС наступил почти сразу после отказа Зеленского идти на переговоры с Москвой, что вряд ли является совпадением. И это плохой сигнал для Киева.

Издание Politico обращает внимание, что Зеленский выступил с заявлением об условиях переговоров с Россией через несколько дней после визита помощника президента США Джейк Салливана в Киев. И сообщает, что тот не требовал изменить позицию, но передал, что Киев "должен показать готовность закончить боевые действия разумно и мирно".

Теги: ЕС, Украина



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