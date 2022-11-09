Депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП, отстранили от должности

Татарский районный суд Новосибирской области по требованию прокуратуры отстранил от должности депутата районного парламента, который сбил на машине ребенка и уехал с места ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, следователь направил в Татарский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения депутату в виде запрета определенных действий.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя и, выслушав заключение прокуратуры, принял решение об его удовлетворении", - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, 30 октября в Татарске депутат Татарского райсовета от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а скрылся с места ДТП.

На появившемся в Сети видео видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и просто уезжает. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия. Сообщалось, что мальчик находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Мамонтов получил 11 суток ареста за то, что уехал с места ДТП. Также на депутата завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности".