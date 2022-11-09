The Atlantic: Тайвань готовится к "вторжению" Китая

"Вторжение" Китая на Тайвань может произойти в самое ближайшее время, и это не пустые слова, заявила президент острова Цай Инвэнь.

Как пишет The Atlantic, Цай Инвэнь призвала Пекин "дважды подумать", прежде чем решаться на это шаг, потому что затраты будут огромными.

Угрожающее поведение Китая, тем временем только усилилось, отмечает издание. Китайские официальные лица неоднократно высказывали мнение, что весь Тайваньский пролив уже принадлежит Китаю. Китайские военные самолеты регулярно нарушают опознавательную зону ПВО Тайваня. Для Тайваня лучшим исходом было бы вообще избежать войны в результате каких-то договоренностей, но Китай настроен решительно.

В октябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил по итогам победного для себя ХХ съезда КПК, что использование военной является нормальным и может использоваться различными способами.

"Мы должны быть в состоянии легко проводить военные операции, создавать безопасную обстановку, сдерживать и контролировать риски и конфликты, а также выигрывать региональные войны", - сказал он.

Накануне в ходе инспекции Объединенного оперативного центра командования Центрального военного комитета КПК он сказал, что НОАК должна повышать свою боеспособность и быть готовой к военным действиям.

"В мире все быстрее происходят эпохальные изменения. Нужно твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития нашей родины. Необходимо сосредоточить все усилия на военном деле, ускоренными темпами повышать навыки наших войск в ведении победоносной войны", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Недавно в Китае вышла книга "Вопросы и ответы о поправках к Уставу XX съезда партии", написанная партийными идеологами во главе с действующими членами Постоянного комитета Политбюро Ван Хунином, Чжао Лэцзи, Дин Сюэсяном (высший партийный орган КНР, в составе которого входит всего 7 человек вместе с Си Цзиньпином). Там сказано, что воссоединение с Тайванем — единственный способ, с помощью которого можно достичь постоянного мира с островом и избежать вторжения иностранной державы на Тайвань.

На XX съезде были внесены изменения в Устав КПК о противодействии независимости Тайваня. Там говорится, что Китай будет решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня и "всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна — две системы".

Накануне Китай впервые продемонстрировал противокорабельную гиперзвуковую ракету, предупреждая США не вмешиваться в предстоящую операцию по возвращению Тайваня, считает South China Morning Post. В августе Пекин впервые применил гиперзвуковую ракету DF-17 в ходе учений у Тайваня.