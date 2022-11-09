Lamel подала в суд на издание Redovka за фейковую новость о поддержке взрыва Крымского моста

09 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: kavkazplus.com

Lamel подала в суд на издание Redovka за фейковую новость о поддержке взрыва Крымского моста

Известная в России уральская сеть магазинов Lamel подала в суд на информационный канал Readovka, фейковая новость которого привела к травле торговой сети. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на советника президента компании Марину Новикову.

Напомним, что канал опубликовал новость по теме взрыва грузовика на Крымском мосту и о том, как Lamel якобы поддержала трагедию, представив тематическую подборку макияжа. В дальнейшем выяснилось, что пост с макияжем выставила уроженка Украины Наталя Яроменко, которая основала британский бренд косметики Lamel Professional, и к которой уральская торговая сеть не имеет никакого отношения.

По словам Новиковой, после публикации Readovka, магазины подверглись травле со стороны общественности со всеми вытекающими последствиями. Руководство Lamel обратилось к представителям информационного ресурса, потребовав удалить пост и написать опровержение, признав свою ошибку, однако даже спустя месяц обращение все еще игнорируется. Слухи дошли до того, что в магазин наведались сотрудники полиции - им сообщили, что деньги с продажи косметики якобы уходят на поддержку ВСУ, что в конечном итоге не подтвердилось.

Торговая сеть сразу после произошедшего убрала с полок все товары британского бренда-тезки, что сделали и в "Золотом яблоке". Следующий шаг - обращение в суд.

"Процедура длительная. Сейчас идет предсудебный процесс на стадии подачи официальной претензии", - пояснила Новикова.

Напомним, накануне на Крымском мосту заменили первый из поврежденных автомобильных пролетов. Следующий пролет будет смонтирован 11 ноября.

Теги: Крымский мост, Lamel, суд, Redovka



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети