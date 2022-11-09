Lamel подала в суд на издание Redovka за фейковую новость о поддержке взрыва Крымского моста

Известная в России уральская сеть магазинов Lamel подала в суд на информационный канал Readovka, фейковая новость которого привела к травле торговой сети. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на советника президента компании Марину Новикову.

Напомним, что канал опубликовал новость по теме взрыва грузовика на Крымском мосту и о том, как Lamel якобы поддержала трагедию, представив тематическую подборку макияжа. В дальнейшем выяснилось, что пост с макияжем выставила уроженка Украины Наталя Яроменко, которая основала британский бренд косметики Lamel Professional, и к которой уральская торговая сеть не имеет никакого отношения.

По словам Новиковой, после публикации Readovka, магазины подверглись травле со стороны общественности со всеми вытекающими последствиями. Руководство Lamel обратилось к представителям информационного ресурса, потребовав удалить пост и написать опровержение, признав свою ошибку, однако даже спустя месяц обращение все еще игнорируется. Слухи дошли до того, что в магазин наведались сотрудники полиции - им сообщили, что деньги с продажи косметики якобы уходят на поддержку ВСУ, что в конечном итоге не подтвердилось.

Торговая сеть сразу после произошедшего убрала с полок все товары британского бренда-тезки, что сделали и в "Золотом яблоке". Следующий шаг - обращение в суд.

"Процедура длительная. Сейчас идет предсудебный процесс на стадии подачи официальной претензии", - пояснила Новикова.

Напомним, накануне на Крымском мосту заменили первый из поврежденных автомобильных пролетов. Следующий пролет будет смонтирован 11 ноября.