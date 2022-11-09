09 Ноября 2022
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Образование Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени назначен глава департамента образования

Мэр Тюмени Руслан Кухарук назначил директором департамента образования города Ольгу Тренину.

Общий трудовой стаж Ольги Владимировны – 29 лет и три месяца, стаж муниципальной службы – 10 лет и восемь месяцев, уточняет администрация Тюмени. Образование у Трениной высшее, в 1993 г. она закончила Тюменский государственный университет по специальности "Математика".

Восемь лет (в 2000-08 гг.) работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе № 26 Тюмени. С 2008 г. – директор тюменской школы № 43. С 2012 г. – председатель комитета дошкольного и общего образования департамента образования администрации города, с 2017 г. – заместитель директора департамента.

Теги: Ольга Тренина, Руслан Кухарук, администрация Тюмени



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