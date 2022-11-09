В Тюмени назначен глава департамента образования

Мэр Тюмени Руслан Кухарук назначил директором департамента образования города Ольгу Тренину.

Общий трудовой стаж Ольги Владимировны – 29 лет и три месяца, стаж муниципальной службы – 10 лет и восемь месяцев, уточняет администрация Тюмени. Образование у Трениной высшее, в 1993 г. она закончила Тюменский государственный университет по специальности "Математика".

Восемь лет (в 2000-08 гг.) работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе № 26 Тюмени. С 2008 г. – директор тюменской школы № 43. С 2012 г. – председатель комитета дошкольного и общего образования департамента образования администрации города, с 2017 г. – заместитель директора департамента.