09 Ноября 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

Пушилин: В районе Павловки продолжаются очень тяжелые бои

В районе Павловки продолжаются очень тяжелые бои, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Первого канала".

Он подчеркнул, что населенный пункт необходимо взять для дальнейшего освобождения Угледара. "Что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности", — пояснил Пушилин.

Кроме того, врио руководителя региона подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка, ее завершение позволит начать продвижение в направлении населенных пунктов Опытное и Водяное.

Ранее военкоры сообщали, что в Павловке под Угледаром (ДНР), на которую неделю назад российские войска начали атаку, сложилась тяжелая ситуация. Морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко в связи с большими потерями. В тот же день губернатор сообщил, что смог связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. По его словам, потери в рядах бойцов есть, но они значительно преувеличены.

Теги: пушилин, павловка



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