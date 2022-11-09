Пушилин: В районе Павловки продолжаются очень тяжелые бои

В районе Павловки продолжаются очень тяжелые бои, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Первого канала".

Он подчеркнул, что населенный пункт необходимо взять для дальнейшего освобождения Угледара. "Что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности", — пояснил Пушилин.

Кроме того, врио руководителя региона подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка, ее завершение позволит начать продвижение в направлении населенных пунктов Опытное и Водяное.

Ранее военкоры сообщали, что в Павловке под Угледаром (ДНР), на которую неделю назад российские войска начали атаку, сложилась тяжелая ситуация. Морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко в связи с большими потерями. В тот же день губернатор сообщил, что смог связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. По его словам, потери в рядах бойцов есть, но они значительно преувеличены.