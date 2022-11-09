В Нижнем Тагиле наркоман пытался откусить палец полицейскому

Жителя Нижнего Тагила ждет суд за применение насилия к сотруднику полиции. Он едва не оставил силовика без пальца.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 октября этого года: 29-летний тагильчанин, находясь в состоянии наркотического опьянения, был остановлен полицейским. Наркоман категорически отказался добровольно пройти в отдел. Вместо этого он попытался скрыться и уничтожить находящееся при нем "вещество".

Страж порядка догнал убегающего мужчину и задержал, обхватив его руками. Пытаясь вырваться, агрессор укусил сотрудника полиции за первый палец правой кисти, причинив ему боль и ссадины. Несмотря на это, злоумышленника удалось скрутить.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Наркоману за его выходку грозит до пяти лет колонии.