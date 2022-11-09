В Челябинске будут судить адвоката по обвинению в продаже патронов осужденному

В Челябинске адвоката осудят за незаконный сбыт патронов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый защищал доверителя в рамках уголовного дела по факту незаконного оборота оружия. Мужчина был признан виновным, и его разрешение на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов было аннулировано.

В августе прошлого года доверитель попросил адвоката купить ему патроны, зная, что у него есть разрешение на хранение и ношение оружия. Адвокат незаконно продал мужчине 500 патронов.