09 Ноября 2022
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Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге предложили ввести в школах уроки игры на народных инструментах

В российских школах могут появиться уроки игры на народных инструментах. Такое предложение прозвучало на Уральском форуме оркестров, который прошел в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, идея состоит в том, чтобы включить практическое освоение отечественных народных инструментов в программу общеобразовательной школы. Также планируется прививать любовь к русской народной музыке, более активно транслируя ее на каналах отечественного радио и телевидения.

Предложения внесены в резолюцию участниками II Уральского форума национальных оркестров России, собравшего в Екатеринбурге около 200 исполнителей. Документ будет направлен в адрес Министерства культуры, Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения РФ, министерства культуры Свердловской области, Союза концертных организаций России и Союза композиторов.

Участниками дискуссии и ведущими мастер-классов форума стали деятели искусств и культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара и Красноярска. В столице Урала собрались руководители концертных организаций и национальных оркестров, директора и преподаватели детских школ искусств. Кроме введения специальных уроков в школьную программу, было предложено сделать акцент на посещении концертов народных исполнителей в образовательных программах детских школ искусств.

Теги: инструменты, уроки, школы, форум, Екатеринбург



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