09 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первый случай за 5 лет. Девушке, решившей провезти в Кольцово золотых черепашек, грозит штраф до полумиллиона

Девушке, пытавшейся провезти через таможню аэропорта Кольцово десять золотых черепашек, грозит штраф до полумиллиона рублей. Как сообщили Накануне.RU а пресс-службе Уральского таможенного управления, инцидент с возбуждением дела по ч.2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) является настолько редким, что последний аналогичный случай был зарегистрирован пять лет назад.

"В практике таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) возбуждение дел по данной статье является крайне редким. Последний случай сокрытия товаров от таможенного контроля был пресечен более 5 лет назад", - прокомментировал начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.

Напомним, в июле текущего года пассажирка из Стамбула, проходя через зеленый коридор, заверила таможенников, что не имеет товаров для декларации. В багаже девушки и правда ничего не было, однако ее поведение показалось сотрудникам аэропорта странным. Сканирование показало наличие на торсе пассажирки скрываемого объекта - им оказался пластиковый пакет с ювелирными изделиями. Товар был конфискован и отправлен на товароведческую экспертизу.

Накануне таможенники выяснили, что черепашки сделаны из золота 585 пробы и инкрустированы фианитами, ювелирным стеклом, эмалью и полимерными материалами. Общий вес украшений составил почти 43 грамма. Общая сумма изделий оценивается в 171 тыс. рублей.

Теги: золотая черепашка, Кольцово, таможня, штраф



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