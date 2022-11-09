На критически важном объекте инфраструктуры в Новоайдаре обнаружили взрывное устройство

В Новоайдаре на одном из критически важных объектов инфраструктуры обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает МВД ЛНР в Telegram-канале.

Уточняется, что подозрительный предмет был найден на газораспределительном пункте.

"По предварительным данным, цель, которую преследовали спецслужбы Украины, в случае срабатывания взрывного устройства, причинить значительный материальный ущерб инфраструктуре населенного пункта, а жителей лишить тепло- и газообеспечения в холодный период времени, накануне зимы", - говорится в сообщении.

С места происшествия изъято порядка 1 кг взрывчатого вещества иностранного производства, пластиковый короб с проводами, инициирующее устройство.