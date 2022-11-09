Путин когда-нибудь приедет в Донбасс – Песков

Президент России Владимир Путин когда-нибудь точно посетит Донбасс, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но когда это произойдет – неизвестно.

"Пока каких-то конкретных планов нет. Но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет", - заявил представитель Кремля журналистам на вручении премии "Знание".

Сам Песков буквально накануне вернулся из Луганска, где проводил мастер-классы для местных пресс-служб: "Они на передовых рубежах информационной войны. Поделиться опытом было очень важно".