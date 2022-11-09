В Черном море продолжают искать выброшенных из дельфинария афалин

В Черном море продолжают искать двух дельфинов, выброшенных из севастопольского дельфинария.

"Поиски продолжаются. Патрулирование ведётся в акватории и с береговой линии: так как афалины боятся приближающихся плавсредств, больше вероятность увидеть их с берега. Инспекторы РПН проводят пешие и автомобильные обходы — ослабленные дельфины могут выбраться на мелководье", - сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, по-прежнему вместе со специалистами ищет дельфинов их первый тренер из Коктебеля. Животных пытаются привлечь с помощью свистка.

Накануне рыбаки видели дельфинов в районе Солнечного пляжа и бухты Омега, но нельзя утверждать, что это именно пропавшие дельфины.

Поиски начались неделю назад. Тогда очевидцы сообщили, что мужчина выбросил в море четырех дельфинов-афалин. Позже выяснилось, что это был владелец севастопольского дельфинария. Журналистам он сообщил, что у него кончились деньги на содержание животных. Его действия проверяют прокуратура и СКР.

Два дельфина остались на мелководье после того, как их выбросили, еще двух пока найти не удалось. Животные выросли в неволе, и их шансы на выживание в дикой природе невелики.