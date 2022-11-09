Завершился прием заявок от кандидатов в главы Пермского муниципального округа

Завершился прием заявок на конкурс по отбору руководителя Пермского муниципального округа. Конкурс запланирован на 17 ноября.

На этот пост претендуют действующий глава Пермского района Владимир Цветов, его заместитель Сергей Ермаков и бывший руководитель Юго-Камского сельского поселения Игорь Соларев, пишет "Ъ-Прикамье". Эксперты полагают, что участие оппозиционного кандидата Соларева может привлечь внимание к конкурсу, однако его шансы на победу считают невысокими и отдают предпочтение Владимиру Цветову.

Конкурс запланирован на 17 ноября. Кандидаты представят программы развития муниципального округа, которые оценит комиссия из представителей думы муниципалитета и администрации губернатора Пермского края. Претенденты, набравшие максимальное число баллов, будут представлены депутатам на заседании думы. Руководителем муниципалитета станет кандидат, заручившийся большинством голосов депутатов. По словам источника, близкого к региональным властям, представители администрации губернатора Пермского края планируют поддержать Владимира Цветова.