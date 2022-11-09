Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года

Курс по начальной военной подготовке (НВП) появится в российских школах со следующего учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация", - цитирует министра ТАСС.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России поддержало идею о введении в школах и профтехучилищах НВП. Об этом первый замминистра военного ведомства Валерий Герасимов сообщил в ответе лидеру партии "Справедливая Россия — За правду" Сергею Миронову. Герасимов считает целесообразным, чтобы на предмет было выделено 140 часов и преподавали его в течение последних двух лет обучения.