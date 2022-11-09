09 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Желание учить вознаграждается. Педагогам Академического вручили ключи от служебных квартир

АО СЗ "РСГ-Академическое" передало педагогам и воспитателям района ведомственное жилье. Сегодня глава города Алексей Орлов и гендиректор компании Сергей Ланцов торжественно вручили ключи от пяти служебных квартир учителям школы №123 и воспитателям детского сада №43.

"Для того, чтобы обеспечить наши новые учебные учреждения молодыми кадрами, необходимы новые подходы, и как раз в прошлом году такой тестовый режим подхода применялся. Сегодня будем вручать ключи тем педагогам, для которых главная мотивация - это профессия, потому что в учительскую профессию идут люди, которые любят детей и которые хотели бы передавать свои знания и учить их правильно двигаться по жизни. Но одним из мотивирующих факторов все-таки является наличие жилья. И сегодня, благодаря взаимодействию с "РСГ-Академическое" такие возможности у наших молодых педагогов появляются", - сказал мэр.

Вручение ключей от квартир педагогам Академического района Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Служебные квартиры педагогам - это программа, способная привлечь в новый район города и новые школы еще больше квалифицированных педагогов. Приоритет отдается специалистам из других городов или даже регионов. Стартовала программа еще в прошлом году специально для представителей социально-педагогического комплекса, появившегося в Академическом еще в 2010 году. На текущий момент уже выдано семь квартир, а сегодня вручили еще пять: четыре 3-комнатных и одну 2-комнатную. Всего за это время новым жильем обзавелись порядка 40 человек.

"Вручение ключей и получение возможности жить в своем жилье - это большое событие, особенно для молодой семьи и тех, кто приехал в наш город, нашел здесь работу и сегодня уже имеет возможность жить в своей квартире, а соответственно строить планы на дальнейшее проживание и развитие своей карьеры на благо Екатеринбурга, - отметил Орлов. - Учитывая, что мы в Академическом строим очень много объектов образования, необходимо их обеспечить кадрами и такой проект, который нам предложил застройщик, позволяет эту задачу отчасти решить. Я надеюсь, что этому примеру последуют и все наши застройщики".

Он также добавил, что через несколько лет учителя и воспитатели смогут выкупить полученные квартиры на выгодных условиях, предоставляемых "РСГ-Академическое". Сейчас похожие работы ведутся и в других районах Екатеринбурга - мэрия запросила информацию по потребности в педагогических кадрах. Одним из аналогичных способов решения нехватки станет строительство арендного жилья.

Вручение ключей от квартир педагогам Академического района Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

В свою очередь Сергей Ланцов отметил важность образования и комфортной жизни педагогов для взращивания нового поколения.

"Буквально две недели назад на выставке 100+ мы дали импровизированный старт к развитию Наукограда. И мы все знаем что основой Наукограда являются интеллектуальные, культурные, образованные, ответственные и профессиональные люди. Таких людей можно воспитать, только если заниматься развитием с раннего возраста. Мы осознаем, что основу для такого развития личности формируют именно в детских садах и школах, поэтому считаем, что поддержка именно педагогического состава - это неотъемлемая часть развития социальной инфраструктуры любого города. Конечно мы и в дальнейшем будем эту поддержку развивать: мы не будем стоять в стороне и смотреть, как все направляют усилия в поддержку социальной сферы. У нас существуют многочисленные программы по выкупу квартир: это и медицинские и педагогические работники, и наши всевозможные партнеры. То есть все эти социальные слои, которые живут в Академическом, вправе рассчитывать, что при покупке жилья у них будут выгодные условия", - добавил Ланцов.

Особую благодарность от всего воспитательного состава детского сада №43 выразила Мария Неврутских, которая вместе с супругом и ребенком уже переехала в двухкомнатную квартиру. Жилье изначально было полностью меблировано и оснащено системой "Умный дом".

"Мы с семьей из города Семеновского приехали сюда, и когда первый раз побывали в Академическом районе, красота и обустроенность этого района остались у нас в душе - мы очень хотели здесь поселиться. И в нашей жизни встретился человек, который помог нам устроиться в детский сад, помог устроить ребенка. Мне очень нравится работать воспитателем, потому что это неописуемо, какие эмоции дарят дети. А когда еще и жилищный вопрос решен, будет намного легче и проще выполнять свою работу и обустраиваться в этом районе. Спасибо всем большое!"

Вручение ключей от служебных квартир в Академическом(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Для вступления в программу специалистам не нужно собирать никаких документов - достаточно рассказать о нужде в жилье директору школы или детского сада. Уже он направит список застройщику. По словам Ланцова, только из школы №123 поступило сообщение о порядка 160 нуждающихся сотрудниках. Единственное, что требуется от педагога - это желание воспитывать молодое поколение и жить в Академическом.

Теги: Академический, РСГ-Академическое, служебная квартира, педагог, учитель



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