В Челябинске выбросы снизили почти на 22%

В Челябинске за год выбросы снижены на 21,7%, в Магнитогорске на 7,9%. Об этом на стратегической сессии заявил заместитель губернатора региона Александр Козлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Власти региона намерены снизить выбросы к 2026 году в Челябинске на 45,5% вместо 31,5%, в Магнитогорске на 25%. В итоге предусмотрено снижение выбросов в Челябинске на 95,9 тыс. тонн, а в Магнитогорске на 58 тыс. тонн.

Предприятия "Промрекультивация" и челябинский завод "Техно" выполнили мероприятия по снижению выбросов досрочно и приступили к разработке новых мероприятий. Другие предприятия, как отметили в минэкологии, выполнят в срок принятые на себя обязательства по сокращению выбросов.