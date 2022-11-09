09 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: admtyumen.ru

У каждого десятого россиянина есть собственное дело - ВЦИОМ

Если верить россиянам, то каждый десятый из них имеет собственное дело. За 30 последних лет этот показатель вырос в три раза. Еще 23% соотечественников хотели бы открыть свой бизнес. Не хотят заниматься бизнесом 65% - интерес к предпринимательству падает. Это данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи создали портрет типичного российского предпринимателя. Это мужчина 25-44 лет, активный пользователь интернета, чаще всего – житель Москвы или Санкт-Петербурга. А вот кто не хочет заниматься бизнесом: женщина в возрасте 60+ со средним специальным образованием, активно смотрящая телевизор.

Среди тех, кто хотел бы открыть свой бизнес (23% россиян), реальные шаги к открытию предпринимают только 15%, шесть лет назад таковых было 17%, а в 1992 г. — только 5%. Хотя интерес к бизнесу за три десятилетия снизился, сегодня он в три раза чаще конвертируется в конкретные действия, такие как регистрация, поиск помещения, сырья или оборудования, получение кредитов. Каждый второй сообщил, что ничего не делает для открытия своего дела (50%), а треть (34%) подумывает начать что-то делать в ближайшее время. Реальные действия чаще предпринимают 25-44-летние (18-17%), граждане со средним или неполным средним образованием (19-18%), а также жители села (25%), Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (26-30%).

Если открывать свой бизнес, то россияне предпочтут розничную торговлю, автобизнес, производство, аграрный сектор, косметологические услуги и строительство.

Главные причины, которые не дают россиянам начать свое дело, это состояние здоровья или возраст, отсутствие стартового капитала и в целом интереса к бизнесу. 20% опрошенных не хватает знаний или компетенций, 19% боятся трудностей.

Успешный бизнесмен в глазах россиян – это человек настойчивый и предприимчивый. Именно его личные качества, а не деньги, по мнению респондентов, гарантируют успех предприятия. Но без денег, связей и знакомств, полагают россияне, все равно бизнесмену далеко не уйти. Также бизнесмен должен быть готов рисковать.

Теги: россияне, бизнес, предприниматель, вциом, опрос



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