09 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

"Мобилизованные – не "пушечное мясо". Свердловский депутат Госдумы жестко ответил Соловьеву

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов ответил журналисту Владимиру Соловьеву. Тот раскритиковал мобилизованных, выражающих недовольство экипировкой и условиями службы.
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В эфире своей передачи "Соловьев Live" ведущий прокомментировал обращение мобилизованных из Казани. Ранее они пожаловались на плохую подготовку (а точнее, ее отсутствие) перед отправкой в зону СВО.

"И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен Родине? Мы же эти вопросы никогда не задавали", - заявил Соловьев.

Как написал сегодня у себя в Telegram-канале Максим Иванов, он прекрасно и не понаслышке знает, что такое военная служба, так как сам служил. Депутат отметил, что и у него есть вопросы к мобилизации.

"Но ответы на них я буду требовать от ответственных лиц после того, как мы успешно выполним все задачи СВО, когда Россия победит", - заявил Иванов.

Далее он обратился к Соловьеву.

"Имеем ли мы, Владимир Рудольфович, моральное право обвинять еще вчерашних мальчишек в том, что они не готовы к условиям реальных военных действий? Разумеется, нет. Такого права у нас нет. Потому что мы готовились жить в мире. Мы не предполагали, что против России встанут натовские орды и бандеровские нацики", - напомнил политик.

Владимир Соловьев(2022)|Фото: скриншот из передачи "Соловьев Live"

Парламентарий указал ведущему, что он упрекает мобилизованных в том, что последние не задаются вопросом о долге Родине.

"Долг Родине отдается не только на полигоне, Владимир Рудольфович. Среди этих парней есть заботливые отцы, есть первоклассные специалисты в своей области (наука, производство, строительство, культура, спорт). Они приносили (и будут приносить) пользу Родине, родному краю, семье вот так – на гражданке. И, поверьте, уровень их профессионализма по разным направлениям может быть на порядки выше, чем у вас", - добавил Максим Иванов.

В завершение он предложил Владимиру Соловьеву, "сидящему в своем теплом кресле теплой студии", согласиться, что мобилизованные – "не "пушечное мясо", а простые парни, чьи-то мужья, сыновья, братья".

"Это наши, российские парни, которым я смотрел в глаза в Елани и на Донбассе. Которых я понимаю. И которым буду помогать", - заключил свердловский депутат.

Теги: Иванов, мобилизованные, критика, Соловьев



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